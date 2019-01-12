Могут воевать только на словах. На Украине признали недееспособность своей армии

Украинский полковник запаса отметил, что власти страны, называя себя "сильными и сердитыми", "не готовы ввести войска в Крым".

Полковник запаса Вооружённых сил Украины Святослав Стеценко заметил в эфире телеканала NewsOne, что воевать с Москвой Киев может только на словах.

В таком положении дел он обвинил секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны страны Степана Полторака, которые заявляют, что Киев продолжит отправлять свои корабли в Керченский пролив и будут противостоять России в Азовском море.

— Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым? Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? — сказал Стеценко.

Военный также добавил, что за годы развития конфликта между Россией и Украиной соотношение доверчивых и патриотически настроенных граждан в украинском обществе изменилось.