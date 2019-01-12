У берегов Франции нашли подлодку времён Второго рейха

Недалеко от города Виссан на севере Франции найдены обломки немецкой подлодки UC-61 времён Первой мировой, сообщает издание La Voix du Nord.
По данным газеты, субмарину удалось обнаружить благодаря сильному отливу. Подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917 года.
Она села тут на мель, потому что это был миноносец. У него была задача установить мины. Нo для этого надо было подойти к берегу, так как в открытом море от Англии до Франции стояли сети для борьбы с подлодками. Эта подошла слишком близко к пляжу
Гид Винсент Шмитт
The wreck of #WW1 German submarine UC61 has been exposed on #Wissant beach in northern France. Read the interesting story here: https://t.co/3hawSrX42u pic.twitter.com/Vzwrq5VO63— David J.B. Smith (@NavalAuthor) 12 января 2019 г.
25 членов экипажа подлодки тогда смогли эвакуироваться, а субмарина была взорвана, чтобы не досталась противнику, но немецких моряков задержали на берегу.
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