У берегов Франции нашли подлодку времён Второго рейха

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У берегов Франции нашли подлодку времён Второго рейха

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Субмарину удалось обнаружить благодаря сильному отливу — она застряла на мелководье в июле 1917 года.

Недалеко от города Виссан на севере Франции найдены обломки немецкой подлодки UC-61 времён Первой мировой, сообщает издание La Voix du Nord.

По данным газеты, субмарину удалось обнаружить благодаря сильному отливу. Подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917 года.

Она села тут на мель, потому что это был миноносец. У него была задача установить мины. Нo для этого надо было подойти к берегу, так как в открытом море от Англии до Франции стояли сети для борьбы с подлодками. Эта подошла слишком близко к пляжу

Гид Винсент Шмитт

25 членов экипажа подлодки тогда смогли эвакуироваться, а субмарина была взорвана, чтобы не досталась противнику, но немецких моряков задержали на берегу.

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