Культурное питьё — миф. Депутат ответил коллеге на призыв выпивать с детьми дома

Депутат считает, что совместная дегустация алкоголя детей с родителями не допустима и она не отбивает у подростков желание выпивать со сверстниками.

Культурное питьё — миф. В курении или употреблении алкоголя не может быть приемлемой середины, считает зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль. Он прокомментировал РИА "Новости" высказывание своего коллеги депутата Андрея Свинцова, который предложил россиянам приучать детей к хорошему алкоголю.

— В России алкоголь в магазинах продаётся только лицам, достигшим 18 лет. Получается, что в магазине 16-летнему подростку спиртное продавать нельзя, а дома наливать можно? По меньшей мере, это незаконно. Это миф, что родители могут научить подростка "пить культурно", — рассказал Огуль.

— Поверьте врачу: так называемое культурное питьё — тоже миф. Человек либо пьёт, либо нет, либо курит, либо нет. Здесь нет середины. Характер и привычки ребёнка закладываются в семье, и главное здесь — пример родителей. Если они ведут здоровый образ жизни и пропагандируют моду на ЗОЖ, то ребёнок вряд ли будет пить алкоголь в будущем. Всё закладывается в семье — привычки, взгляды и цели. Берегите детей от влияния алкоголя только своим примером, — добавил депутат.

Ранее Лайф приводил слова заместителя председателя Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Андрея Свинцова. Тот посчитал, что детей можно приучать к хорошему алкоголю дома, чтобы они могли отличить его от суррогата. Для этого им можно в 16 лет предложить бокал хорошего вина.

Лайф взял комментарий у парламентария Геннадия Онищенко, который ранее занимал должность главного санитарного врача Российской Федерации. Онищенко заявил, что предложение ребёнку пить алкоголь просто напросто нарушает закон. Любой алкоголь в любых дозах вреден. А все подобные инициативы показывают "отмирание инстинкта" сохранения своего потомства.