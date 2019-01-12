Справедливо. Во Владимире оценили слова чиновницы, призвавшей врачей помыть полы

Один из депутатов региона подчеркнул, что "постирать занавески не требует больших усилий — в отличие от строительства дороги".

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал призыв замглавы региона Марины Чекуновой врачам помыть пол в больнице. По его словам, заявление чиновницы прозвучало некорректно, но справедливо.

— Мне ни в коем случае не хотелось бы обвинять Марину Анатольевну в непрофессионализме, в грубости, но, наверное, про занавески она могла бы не публично заявить, а главному врачу лично сказать, что, мол, у тебя непорядок, — сказал Кавинов РИА "Новости".

По его мнению, слова "дороги-то мы вам сделаем, но вы занавески повесьте" — тактика не очень правильная. Тем не менее "постирать занавески не требует больших усилий — в отличие от строительства дороги", добавил депутат.

Напомним, скандал вокруг Марины Чекуновой разгорелся после совещания в больнице небольшого городка Струнино. Когда медики начали жаловаться на проблемы учреждения, она резко ответила: "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?" Она также заявила, что не исполняет желания, как "золотая рыбка".