В Киеве прогремел взрыв в торговом центре, есть пострадавший

Инцидент произошёл во время осуществления ремонтных работ, посетителей в помещении не было.

В торговом центре по улице Борщаговской в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек, информирует пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

— Правоохранители Киева устанавливают причины взрыва в торговом центре. В результате ЧП пострадал мужчина. Его отправили в больницу с травмой руки, — поясняется в сообщении пресс-службы в "Фейсбуке".

На месте работают правоохранители, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели. По предварительным данным, взрыв прогремел во время ремонтных работ, посетителей в помещении не было. Из здания была проведена эвакуация.

Как сообщила ГСЧС Украины, взрыв произошёл в ТЦ "Мармелад" в ходе техобслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты — взорвался аэрозольный тестер.