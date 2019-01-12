Благотворительный проект. Мамаев сыграет в футбол на плацу "Бутырки"

Адвокат футболиста уверен, что матч станет ярким финальным моментом в истории изолятора, который в скором времени будет закрыт.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключёнными Бутырского следственного изолятора. Соответствующее заявление сделал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

— Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО "Бутырка". Там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключёнными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО, — приводит слова Бушманова РИА "Новости".

Бушманов добавил, что дата проведения матча может стать известной уже на следующей неделе. Сыграет ли Александр Кокорин, неизвестно.

Адвокат выразил мнение, что эта игра станет "ярким моментом, историческим завершением" существования "Бутырки", которую в дальнейшем планируется закрыть и превратить в музей.