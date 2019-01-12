В Приамурье возбуждено дело об убийстве после пропажи 10-летнего мальчика

После пропажи 10-летнего мальчика в городе Белогорске Амурской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом информирует региональное Следственное управление СК России.
По данным ведомства, мальчик ушёл из дома в Белогорске 11 января. Следователи провели осмотр места последнего пребывания ребёнка. К поискам привлечены сотрудники полиции и волонтёры.
— По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Проводятся поисковые мероприятия, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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