В Приамурье возбуждено дело об убийстве после пропажи 10-летнего мальчика

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В Приамурье возбуждено дело об убийстве после пропажи 10-летнего мальчика

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Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев

К поискам привлечены сотрудники полиции и волонтёры, следователи осмотрели место последнего пребывания школьника.

После пропажи 10-летнего мальчика в городе Белогорске Амурской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом информирует региональное Следственное управление СК России.

По данным ведомства, мальчик ушёл из дома в Белогорске 11 января. Следователи провели осмотр места последнего пребывания ребёнка. К поискам привлечены сотрудники полиции и волонтёры.

— По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Проводятся поисковые мероприятия, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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