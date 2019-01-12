Немецкая овчарка покусала 9-летнего мальчика в Нижегородской области

Тяжелораненого ребёнка обнаружил местный житель — подросток и вызвал скорую помощь.

Правоохранительные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на девятилетнего мальчика, в результате которого ребёнок получил серьёзные травмы.

Как сообщает РИА "Новости", сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Максимальное наказание по ней — три года ограничения свободы либо арест на шесть месяцев.

По словам жителей посёлка, немецкая овчарка напала на мальчика вечером 8 января, когда он возвращался домой. Раненого ребёнка обнаружил местный житель — подросток и вызвал скорую помощь. Ранее жители посёлка делали замечания владельцам собаки по поводу её агрессивного поведения.