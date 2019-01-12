Трамп выразил желание восстановить отношения России и США

Американский лидер при этом считает, что "был гораздо жёстче с РФ, чем Обама, Буш или Клинтон".

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил на своей странице в "Твиттере", что США и Россия однажды смогут восстановить хорошие отношения.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

— Я был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жёстче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с РФ — хорошо, а не плохо. Я жду, что однажды мы снова будем иметь хорошие отношения с Россией! — заявил американский лидер.