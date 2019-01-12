Беспилотникам на Украине запретили летать над домом Порошенко

Карта с выделенными "запретными" зонами была опубликована на сайте госавиаслужбы страны.

Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на полёты беспилотных воздушных аппаратов над некоторыми зонами страны, включая район, где находится дом президента Незалежной Петра Порошенко. Об этом пишет "Украинская правда".

По данным службы, вопрос применения беспилотников на территории страны недостаточно урегулирован.

Действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БВС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби Госавиаслужба Украины

Карта с выделенными "запретными" зонами была опубликована на сайте организации. В их число попал и посёлок Козин Киевской области, где, по информации издания, находится дом главы государства.

Представитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк отметил, что служба представила и некоторые рекомендации по управлению дронами. Так, их владельцам советуют не вмешиваться в чью-либо частную жизнь, не пытаться кого-то сфотографировать без его ведома, а также рекомендуют прекращать полет по требованию правоохранителей или военнослужащих.