Стала известна причина взрыва газовых баллонов на крыше девятиэтажки в Крыму

Взрыв газовых баллонов на крыше многоэтажного дома в городе Щёлкино в Крыму произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности в ходе ремонтных работ.
Как сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Марина Стамболина, данная версия является предварительной, окончательную причину взрыва установят эксперты.
Напомним, взрыв произошёл в субботу, 12 января, во время ремонтных работ на крыше девятиэтажного дома. Пострадавших в результате инцидента нет.
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