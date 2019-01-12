Минстрой поддержит спрос на жильё при негативном влиянии роста ставок по ипотеке

Минстрой РФ готов поддерживать покупательский спрос на жильё в случае негативного влияния ипотечных ставок на рынок роста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.
В случае если рост ипотечных ставок начнёт негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя РФ готовы предложения по поддержке покупательского спроса
Владимир Якушев
В декабре ушедшего года Центробанк РФ во второй раз за год увеличил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта — до 7,75%. После этого банки сообщили о пересмотре ставок по ипотеке.
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