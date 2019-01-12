ЦОДД предупредил столичных водителей и пешеходов о сильном снегопаде

Заносы и ограниченная видимость ожидают водителей и пешеходов Москвы из-за непогоды. Соответствующее предупреждение опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги. Городской транспорт работает штатно. pic.twitter.com/LfrJcNJhvj — ЦОДД (@gucodd) 12 января 2019 г.

— Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, — говорится в сообщении.

При этом в ЦОДД отметили, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме.