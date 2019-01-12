ЦОДД предупредил столичных водителей и пешеходов о сильном снегопаде

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ЦОДД предупредил столичных водителей и пешеходов о сильном снегопаде

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Заносы и ограниченная видимость ожидают водителей и пешеходов Москвы из-за непогоды. Соответствующее предупреждение опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

— Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, — говорится в сообщении.

При этом в ЦОДД отметили, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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