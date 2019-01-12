"Вообще я в коме!" Жена актёра Прилучного прокомментировала слухи об избиении

Актриса Агата Муцениеце резко отреагировала на сообщения средств массовой информации о том, что её супруг — актёр Павел Прилучный — избивает её. Это заявление она сделала в "Инстаграме".

Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы, кстати, такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Агата Муцениеце

Напомним, ранее СМИ сообщили, что известный российский актёр Павел Прилучный избил свою супругу — актрису и модель Агату Муцениеце.