Более 30 тыс. человек приняли участие в новых акциях протеста "жёлтых жилетов"

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Более 30 тыс. человек приняли участие в новых акциях протеста "жёлтых жилетов"

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Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Более 30 тысяч человек по всей Франции приняли участие в очередных акциях протеста "жёлтых жилетов".

Как сообщает BFMTV со ссылкой на МВД Франции, в различных городах страны на акции протеста вышло около 32 тысяч человек. В Париже на демонстрации — около восьми тысяч человек.

Напомним, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались в середине ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Эмманюэля Макрона. Согласно результатам социологических опросов, к январю уровень поддержки "жёлтых жилетов" населением упал.

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