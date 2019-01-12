Министр иностранных дел Японии прибыл в Москву с визитом

Глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с пятидневным визитом, главной целью которого являются переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дипмиссия Японии в Москве не раскрывает подробностей визита, ссылаясь на конфиденциальность. В российском МИД подтвердили, что встреча Лаврова и Коно пройдёт в понедельник.

Напомним, лидеры РФ и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о запуске российско-японских отношений на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В декларации подтверждено восстановление дипломатических отношений между странами.

Наиболее острым вопросом является проблема Южных Курил, которые в Токио считают своей территорией. Ранее в Японии также сообщили о якобы переходе "территориальной принадлежности островов к Японии". В связи с этим заявлением в МИД России был вызван посол Тоехиса Кодзуки. Его уведомили, что такие заявления Токио грубо искажают суть договорённостей глав двух государств.