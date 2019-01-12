В Москве разрабатывают проект строительства ветки в Рублёво-Архангельское

Строительство новой ветки метро в Рублёво-Архангельское могут начать в 2021–2022 годах, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Длина линии может составить 18,7 километра.

— По Рублёво-Архангельской линии мы разрабатываем градостроительную документацию совместно со Сбербанком. Думаю, что мы к 2021–2022 гг. приступим к этой ветке, — приводит слова заммэра агентство городских новостей "Москва".

Для станций, которые расположатся на ветке, уже есть рабочие названия, правда, они могут быть изменены: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублёво-Архангельское" и "Ильинская".

Ранее Марат Хуснуллин рассказывал, что в Москве к 2023 году появятся 55 новых станций метро.