Мечта с открытки. Баста пригласил на концерт поклонницу из Костромы

Однако мама девушки заявила, что той, скорее всего, придётся отказаться от приглашения.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, получил послание 18-летней Маргариты из Костромской области и пригласил её на концерт. Пожелание школьницы журналисты нашли среди посланий, оставленных на главной ёлке страны в рамках благотворительного проекта.

В преддверии новогодних праздников в Кремле установили две ёлки, украшенные игрушками с пожеланиями детей. Одно из деревьев условно передали федеральным чиновникам и главам ведомств, а другое — региональным, чтобы те и другие получили возможность исполнить чью-то мечту.

Пожелание поклонницы Басты было обнаружено среди прочих открыток и игрушек, передаёт РИА "Новости".

— Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с её мамой. В конце апреля мы её вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве, — рассказал агентству помощник Басты Дмитрий Миловзоров.

При этом все расходы рэпер пообещал взять на себя. Однако пока не ясно, быть ли чуду: мама девушки объяснила, что поездка в Москву отнимет много средств.

— Мы ещё не знаем, поедем ли, долго обсуждали, но склоняемся к тому, что нужно будет отказаться. Затраты большие на эту поездку... Дорога, а нам ещё поступать в этом году, — призналась она.