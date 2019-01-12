Более 100 человек задержаны в ходе протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Более 100 человек задержаны в ходе протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Фото: © AP/Rafael Yaghobzadeh

Манифестанты нападают на полицейских на площади Звезды и вблизи Триумфальной арки.

Французская полиция задержала 102 человека в ходе акций "жёлтых жилетов" в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции города.

В настоящее время манифестации и стычки с полицией во французской столице продолжаются. Правоохранители применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы вытеснить протестующих с площади Звезды.

Кроме того, нападение на полицейских периодически происходят вблизи Триумфальной арки.

Напомним, "жёлтые жилеты" выходят на улицы Парижа и других французских городов уже в девятый раз. Обычно протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями.

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