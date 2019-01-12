В Ингушетии совершено покушение на начальника местного ЦПЭ

В Ингушетии совершено покушение на начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что группа неизвестных обстреляла машину Эльджаркиева неподалёку от аэропорта Магас. Сам он не пострадал, однако три охранника, находившиеся в машине, получили ранения.
Преступникам удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов проводят разыскные мероприятия.
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