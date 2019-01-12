Экс-глава Минобороны Украины подал документы для участия в президентских выборах

Анатолию Гриценко 61 год. В 2005–2007 годах возглавлял оборонное ведомство страны в правительствах Юрия Еханурова и Виктора Януковича.

Председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил на странице в "Фейсбуке", что подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для участия в выборах в марте 2019 года.

— Официально вступаю в избирательную борьбу, — отметил он в своём посте.

Гриценко добавил, что залог размером 2,5 миллиона гривен внесла его партия, при этом 100 тысяч гривен он внёс лично. Известно, что в прошлом политик дважды баллотировался на пост главы государства.

Ранее Лайф писал, что к настоящему моменту ЦИК Украины зарегистрировал пятерых кандидатов.