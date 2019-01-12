Опубликовано видео, где чиновница советует врачам помыть полы в больнице

Замглавы Владимирской области подчеркнула, что власти региона должны работать над решением проблем вместе с жителями.

В Сети появилась видеозапись, на которой врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова призывает врачей одной из больниц региона помыть полы в здании и повесить занавески. Ролик опубликован в аккаунте "Телерадиокомпания Губерния 33" на YouTube.

Как сообщили в администрации Владимирской области, 11 января Чекунова встретилась с общественниками, руководителями культурных и образовательных учреждений, а также с медиками. Чиновница рассказала присутствующим о ходе решения кадровых и других проблем в сфере здравоохранения региона.

На опубликованном видео медики обращаются к Чекуновой с некоторыми проблемами. Замгубернатора отвечает, что все проблемы постепенно решаются.

— Вы ко мне обращаетесь таким образом, будто я золотая рыбка и я должна сделать вам всё. И власть. Но мы должны вместе работать, — сказала Чекунова, предложив врачам не только жаловаться, но и "посмотреть на себя".

Занавесочки на окнах — как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если бахилы нужны бесплатные, давайте обсудим, как это обеспечить Марина Чекунова

Ранее выступление чиновницы прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов. По его словам, заявление Чекуновой прозвучало некорректно, но справедливо.