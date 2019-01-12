В России подорожали автомобили Hyundai

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В России подорожали автомобили Hyundai

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Фото: © Pixabay / Jan2575

Аналитики зафиксировали подорожание всего модельного ряда Hyundai на 19–50 тысяч рублей с начала года.

В России подорожали автомобили корейского производителя Hyundai. Об этом сообщает портал "Автоновости дня".

Больше всего подорожали кроссоверы Tucson и Santa Fe — на 30–50 тысяч рублей, седаны Solaris, Elantra и Sonata — на 19, 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Также на 25 тысяч рублей подорожал кроссовер Creta, а минивен H-1 стал дороже на 42 тысячи рублей.

По мнению аналитиков, причиной роста цен стало увеличение основной ставки НДС на 2%.

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