В России подорожали автомобили Hyundai

В России подорожали автомобили корейского производителя Hyundai. Об этом сообщает портал "Автоновости дня".
Больше всего подорожали кроссоверы Tucson и Santa Fe — на 30–50 тысяч рублей, седаны Solaris, Elantra и Sonata — на 19, 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Также на 25 тысяч рублей подорожал кроссовер Creta, а минивен H-1 стал дороже на 42 тысячи рублей.
По мнению аналитиков, причиной роста цен стало увеличение основной ставки НДС на 2%.
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