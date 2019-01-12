Роспотребнадзор опроверг сообщения о заражённых гриппом мандаринах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила, что занимается проверкой распространяющихся в Сети сообщений о заражённых вирусом гриппа мандаринах. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
— Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, — говорится в сообщении.
Кроме того, на сайте был опубликован перечень правил, которые нужно соблюдать при покупке мандаринов. Рекомендуется не приобретать фрукты у сомнительных продавцов без документов, подтверждающих качество товара, а также обращать внимание на качество фруктов, в частности спелость и целостность кожицы. Также россиянам напомнили о важности соблюдения правил гигиены.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени