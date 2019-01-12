Роспотребнадзор опроверг сообщения о заражённых гриппом мандаринах

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Роспотребнадзор опроверг сообщения о заражённых гриппом мандаринах

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Фото: © Flickr/Frank Lindecke

Вместе с тем ведомство рекомендует не приобретать фрукты у сомнительных продавцов без документов, подтверждающих качество товара.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила, что занимается проверкой распространяющихся в Сети сообщений о заражённых вирусом гриппа мандаринах. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

— Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, — говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте был опубликован перечень правил, которые нужно соблюдать при покупке мандаринов. Рекомендуется не приобретать фрукты у сомнительных продавцов без документов, подтверждающих качество товара, а также обращать внимание на качество фруктов, в частности спелость и целостность кожицы. Также россиянам напомнили о важности соблюдения правил гигиены.

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