Стало известно, когда WADA объявит решение по статусу РУСАДА

Судьбу российских участников международных соревнований определят после изучения данных московской лаборатории.

Исполком WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января, сообщила в "Твиттере" пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Отмечается, что вопрос обсудят в режиме видеоконференции.

Экспертам WADA предстоит ознакомиться с рекомендациями Комитета по соответствию, представители которого прибыли в Россию изучать данные московской лаборатории.

Как ранее писал Лайф, WADA в сентябре 2018 года восстановило статус РУСАДА, однако потребовало предоставить полный доступ к информации из лаборатории в Москве до 31 декабря. Российская сторона не сделала этого, и 16 стран призвали повторно отстранить РУСАДА.

Делегация Всемирного антидопингового агентства приехала в Москву 9 января и на следующий день приступила к извлечению данных о допинг-пробах российских спортсменов за 2011–2015 годы.