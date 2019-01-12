Стало известно, когда WADA объявит решение по статусу РУСАДА

Исполком WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января, сообщила в "Твиттере" пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Отмечается, что вопрос обсудят в режиме видеоконференции.
Экспертам WADA предстоит ознакомиться с рекомендациями Комитета по соответствию, представители которого прибыли в Россию изучать данные московской лаборатории.
Как ранее писал Лайф, WADA в сентябре 2018 года восстановило статус РУСАДА, однако потребовало предоставить полный доступ к информации из лаборатории в Москве до 31 декабря. Российская сторона не сделала этого, и 16 стран призвали повторно отстранить РУСАДА.
Делегация Всемирного антидопингового агентства приехала в Москву 9 января и на следующий день приступила к извлечению данных о допинг-пробах российских спортсменов за 2011–2015 годы.
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