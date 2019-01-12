Эксперты назвали лидеров по импорту иномарок в Россию в 2018 году

Лидерами по объёмам импорта в минувшем году стали японские и немецкие марки: Toyota, Mercedes-Benz и Lexus.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали 10 самых импортируемых в Россию марок автомобилей в 2018 году.

За первые 11 месяцев минувшего года юридическими лицами было ввезено 213 тысяч легковых автомобилей как новых, так и подержанных. Пятая часть из них — автомобили марки Toyota — 42,5 тысячи машин. На втором месте расположился бренд Mercedes-Benz — 28,1 тысячи экземпляров. Тройку лидеров замыкает другой японский бренд — Lexus — 19,2 тысячи штук.

Также в десятку лидеров вошли BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Land Rover, Subaru и Volvo.