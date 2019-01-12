Россиянина Латыпова лишили бронзы на Кубке по биатлону из-за упавшего дерева

Досадное происшествие привело к тому, что время для девяти участников соревнований пересчитали.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оказался лишь на четвёртом месте после пересмотра результатов спринта на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Польше. Об этом сообщил в "Твиттере" Российский союз биатлонистов.

Во время соревнований на трассу упало дерево. Из-за этого судьи прибавили девяти спортсменам по 15 секунд к итоговому времени, в том числе и Латыпову. В результате бронзовым призёром стал норвежец Йоханнес Дале.

В биатлоне случается всякое! Из-за упавшего на трассу дерева несколько спортсменов получили дополнительные 15 секунд к итоговому времени. Таким образом третий сегодня - Йоханнес Дале, а Эдуард Латыпов четвертый‍♂️ https://t.co/6xJyERwrjk — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) January 12, 2019

Стоит отметить, что золото и серебро достались россиянам — Александру Поварницыну и Никите Поршневу.