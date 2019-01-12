Россиянина Латыпова лишили бронзы на Кубке по биатлону из-за упавшего дерева

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оказался лишь на четвёртом месте после пересмотра результатов спринта на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Польше. Об этом сообщил в "Твиттере" Российский союз биатлонистов.
Во время соревнований на трассу упало дерево. Из-за этого судьи прибавили девяти спортсменам по 15 секунд к итоговому времени, в том числе и Латыпову. В результате бронзовым призёром стал норвежец Йоханнес Дале.
В биатлоне случается всякое! Из-за упавшего на трассу дерева несколько спортсменов получили дополнительные 15 секунд к итоговому времени. Таким образом третий сегодня - Йоханнес Дале, а Эдуард Латыпов четвертый♂️ https://t.co/6xJyERwrjk— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) January 12, 2019
Стоит отметить, что золото и серебро достались россиянам — Александру Поварницыну и Никите Поршневу.
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