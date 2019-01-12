Пассажирский самолёт экстренно сел в Симферополе

Вскоре после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Пассажирский Boeing-738 авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя, сообщил Пятый канал. На борту самолёта был 181 человек.

Лайнер летел в Москву. Во время рейса экипаж доложил диспетчеру о нештатной ситуации: не полностью убралось шасси. Через полчаса борт вернулся в Симферополь. Никто не пострадал.

Как ранее писал Лайф, 3 января 2019 года летевший из Благовещенска в Москву Boeing-767 вынужденно сел в Красноярске из-за обледеневшего клапана двигателя.