СМИ: Возлюбленная Фредди Меркьюри заработает на "Богемской рапсодии" $65 млн

Несмотря на то что Мэри Остин не участвовала в создании картины, по завещанию легендарного музыканта ей причитается часть доходов группы Queen.

Мэри Остин, которой вокалист Queen Фредди Меркьюри посвятил песню "Любовь моей жизни", заработает около 65 млн долларов благодаря успеху картины "Богемская рапсодия", пишет Mirror.

Сообщается, что эта сумма полагается британке согласно завещанию музыканта. Меркьюри распорядился передавать ей 75% доходов его сольного творчества и 18,25% доходов Queen.

Фильм "Богемская рапсодия" с Рами Малеком в роли Фредди собрал в мировом прокате 800 млн долларов.

Издание отмечает, что 67-летняя Остин не участвовала в создании ленты и не встречалась с актрисой, которая её сыграла — Люси Бойнтон. Женщина вообще необщительна и крайне редко общается с журналистами.

Как писал Лайф, в 2017 году она стёрла записи фанатов на стене дома, где умер Фредди Меркьюри.