Во Франции в ходе протестов "жёлтых жилетов" было задержано 240 человек

Французские правоохранители задержали 240 участников демонстраций "жёлтых жилетов" по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру парижской полиции.

Отмечается, что в митингах приняли участие 84 тысячи французов.

На протестные акции вышли жители большинства городов республики. В некоторых местах мирные шествия переросли в столкновения с полицией. Всего в ходе субботних беспорядков пострадало 24 человека.

Напомним, что "жёлтые жилеты" выходят на улицы Франции девятую субботу подряд. Первая акция состоялась 17 ноября 2018 года.