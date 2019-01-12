Более 20 человек пострадали во Франции в ходе протестов "жёлтых жилетов"

В результате субботних протестов "жёлтых жилетов" по всей Франции пострадало 24 человека. По данным МВД страны, 22 раненых находятся в состоянии средней тяжести, двое — в тяжёлом.

Как уточняет телеканал BFMTV, всего с начала протестов "жёлтых жилетов" 10 человек погибли и ​​более 1600 получили ранения. Среди пострадавших также есть журналисты.

12 января "жёлтые жилеты" провели манифестации на улицах Парижа и других французских городов в девятый раз. Обычно они сопровождаются беспорядками и столкновениями. В субботу на акции протеста вышли 84 тысячи человек, было задержано более 200 участников протестов.