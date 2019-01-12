Университет в США вводит курс о российской "гибридной угрозе"

Также студентам предстоит выяснить, почему это бросает такой вызов Штатам и их союзникам.

Джорджтаунский университет в Вашингтоне вводит новый курс — о российской "гибридной угрозе". Занятия начнутся весной 2019 года. Об этом сообщается на сайте о курсах американских учебных заведений Coursicle.

— После выборов в США в 2016 году возросла осведомлённость о новом способе ведения войны Кремлём и о том, как он нацелен на наше общество и граждан. Этот курс будет охватывать российскую доктрину и идеологию, — говорится в описании курса.

Отмечается также, что студентам расскажут о "российских троллях и ботах", "информационных операциях", "манипулировании, влиянии и отрицании", также на курсах рассмотрят "примеры".