В СБУ объяснили причину допроса кандидата в президенты Украины Гриценко

Бывшему главе Минобороны страны предстоит ответить на вопросы следователей 15 января.

Кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко вызвали на допрос из-за его высказываний в эфире одного из телеканалов, сообщила в "Фейсбуке" Служба безопасности Украины.

— Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма, — говорится в публикации.

Отмечается, что Гриценко допросят как свидетеля 15 января.

Как ранее писал Лайф, в интервью украинским СМИ Гриценко пообещал "отрубать руки" коррупционерам в случае своей победы на выборах. 12 января он подал документы в Центризбирком.

Летом 2018 года экс-министр обороны страны заявил, что "Украина закончится", если попытается вернуть Крым силой. Кроме того, по его словам, есть "неофициальный план" возвращения Донбасса в состав Украины.