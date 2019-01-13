Космическая одиссея и райские острова. Россияне рассказали о турпоездках мечты

Почти треть российских туристов совершили бы кругосветное путешествие, имея неограниченный бюджет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Tutu.ru.

Эксперты портала предложили россиянам выбрать, в какое путешествие они бы отправились при отсутствии финансовых проблем. На выбор были предоставлены космическая одиссея, райские острова и несколько других вариантов.

Отмечается, что кругосветку выбрали 29% опрошенных. Ещё 15% сказали, что хотели бы посетить Японию. Примерно столько же туристов сказали, что путешествием мечты для них стала бы поездка на Камчатку, Сахалин или Байкал.

Меньше всего голосов было отдано за Северный полюс и Африку — 2% и 1% соответственно.

Известно, что всего в опросе приняли участие девять тысяч россиян.