США поддержали переименование Македонии

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что с новым названием страна займёт достойное место в НАТО и ЕС.

США приветствуют изменение названия Македонии, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, это событие — шаг к стабильности, безопасности и процветанию всего региона.

— Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, смелость и настойчивость в поисках решения спора о названиях, что позволит Македонии занять достойное место в НАТО и ЕС в качестве Республики Северная Македония, — говорится в опубликованном заявлении главы Госдепартамента.

Как ранее писал Лайф, парламент Македонии утвердил поправки в конституцию, которые решили внести для переименования государства. Теперь оно будет называться Северной Македонией.

На этом настаивала Греция, поскольку в её составе есть историческая область Македония, и Афины опасались, что соседняя страна с таким же названием сможет предъявить территориальные претензии.

Греция протестовала против того, чтобы со своим нынешним именем Македония вступала в Евросоюз.

Между тем македонская оппозиция заявила о намерении обратиться в ООН, чтобы не допустить переименования.