США поддержали переименование Македонии

США приветствуют изменение названия Македонии, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, это событие — шаг к стабильности, безопасности и процветанию всего региона.
— Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, смелость и настойчивость в поисках решения спора о названиях, что позволит Македонии занять достойное место в НАТО и ЕС в качестве Республики Северная Македония, — говорится в опубликованном заявлении главы Госдепартамента.
Как ранее писал Лайф, парламент Македонии утвердил поправки в конституцию, которые решили внести для переименования государства. Теперь оно будет называться Северной Македонией.
На этом настаивала Греция, поскольку в её составе есть историческая область Македония, и Афины опасались, что соседняя страна с таким же названием сможет предъявить территориальные претензии.
Греция протестовала против того, чтобы со своим нынешним именем Македония вступала в Евросоюз.
Между тем македонская оппозиция заявила о намерении обратиться в ООН, чтобы не допустить переименования.
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