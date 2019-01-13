Шесть иностранцев погибли в ДТП в Швеции

Шесть иностранцев погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию страны. Также пострадал один человек, его на вертолёте доставили в больницу.
Отмечается, что все погибшие приехали не из североевропейских стран. Их родственников уже оповестили. Причины ДТП пока не установлены.
По данным шведского телевидения SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron.
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