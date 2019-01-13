"Жду в Белом доме". Трамп пригласил демократов на переговоры по шатдауну

Президент США заявил, что возобновить работу правительства и справиться с гуманитарным кризисом на границе можно было бы за четверть часа.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Демократическую партию к сотрудничеству ради решения проблемы США на границе с Мексикой. Об этом он написал в Twitter.

— Демократам нужно вернуться в Вашингтон и поработать над тем, чтобы закончить шатдаун и в то же время положить конец страшному гуманитарному кризису на нашей южной границе. Я в Белом доме, жду вас! — сказано в публикации.

Президент США добавил, что с шатдауном можно было бы разобраться за 15 минут.

Кроме того, Трамп в очередной раз привёл аргументы в пользу строительства стены на границе с Мексикой, из-за которой, собственно, и возник конфликт в правительстве.

Глава государства напомнил, что почти четверть всех заключённых в США — нелегальные мигранты, в одном только Техасе они за последние семь лет совершили 292 тысячи преступлений.

Как ранее сообщал Лайф, Демократическая партия США не одобрила выделение 5,6 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой.

Из-за этого не утвердили годовой бюджет, и как результат — многие правительственные ведомства лишились финансирования и прекратили свою работу.

Этот шатдаун оказался самым долгим в истории США.