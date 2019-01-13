Перепутал с лосем. Охотник в Свердловской области по ошибке застрелил егеря

Охотник в Свердловской области по ошибке застрелил егеря. По факту инцидента возбуждено уголовное дело — охотника обвиняют в "причинении смерти по неосторожности", сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

— Один из охотников спутал вдалеке лося с машиной загонщика и выстрелил, попав в егеря. От причинённого огнестрельного ранения пострадавший скончался, — говорится в сообщении.

Отмечается, что охота проводилась легально, егерь участвовал в ней в качестве загонщика. Следователи выясняют детали произошедшего.