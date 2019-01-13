В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела машины полицейских

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В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела машины полицейских

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Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

После обстрела автомобиля с полицейскими следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

По данным следствия, вечером 12 января на федеральной дороге "Кавказ" неизвестные, предположительно, на автомобиле "Лада-Гранта" обстреляли "мерседес", в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов республики и местный житель. В результате три человека получили ранения.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены гильзы калибра 7,62 мм. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, введён план "Сирена".

Напомним, ранее стало известно, что в Ингушетии совершено покушение на начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам он не пострадал.

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