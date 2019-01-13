Президент США Кастро? Политик с мексиканскими корнями решил идти на выборы-2020

Один из самых известных в Штатах политиков латиноамериканского происхождения заявил, что в стране настало время для новых лидеров.

Демократ Джулиан Кастро объявил о своём намерении стать следующим президентом США, пишет Reuters. Сообщается, что он собирается принять участие в выборах в 2020 году.

— Пришло время для новых лидеров, для новой энергии, — сказал политик.

Кастро 44 года. Он внук иммигрантов из Мексики. При Бараке Обаме возглавлял Министерство жилищного строительства и городского развития США. Кроме того, в течение пяти лет был мэром города Сан-Антонио в штате Техас.

У Джулиана Кастро есть брат-близнец Хоакин — член Палаты представителей Конгресса США.

— Когда моя бабушка приехала сюда почти сто лет назад, уверен, она не могла представить, что всего через два поколения один из её внуков будет служить в Конгрессе США, а второй будет стоять перед вами и скажет: "Я кандидат в президенты США", — поделился политик.

В случае своей победы на предстоящих выборах он намерен заняться вопросами экологии и первым делом подписать указ о присоединении США к Парижскому климатическому соглашению.