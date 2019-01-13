На Украине горит нефтехимический завод — видео

На нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины произошёл пожар, сообщили в МВД страны. По данным ведомства, на месте работают около 60 спасателей и 13 пожарных машин.

По предварительным данным, никто не пострадал. Персонал перекрыл задвижки и приостановил подачу пирогаза. Специалисты пытаются обезопасить расположенные рядом здания.

Предприятие "Карпатнефтехим" — единственный на Украине производитель полиэтилена, этилена, пропилена, бензола и других материалов.