Александр Цекало рассказал о разводе и подготовке к новой свадьбе

Продюсер Александр Цекало заявил, что официально развёлся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушка и собирается жениться на новой возлюбленной, сообщает kp.ru.

Ранее СМИ заметили Александра Цекало в московском ресторане с неизвестной брюнеткой.

— Я официально разведён и свободен... Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер, — отметил Цекало.

Сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка стала женой Александра Цекало 10 лет назад. У пары есть двое детей — дочь Александра и сын Михаил. До брака с Викторией продюсер был женат дважды: на Алёне Шиферман и Лолите Милявской.