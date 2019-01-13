Без джинсов и вина. СМИ узнали о самых странных правилах на круизных лайнерах

Морской круиз — довольно распространённый вид отдыха, однако иногда туристы сталкиваются с очень жёсткими, а иногда и странными ограничениями. Издание Insider выбрало самые необычные правила поведения на борту лайнеров.

Большое количество ограничений связано с возрастом туристов. Так, одна из компаний не берёт пассажиров младше восьми лет. При этом все путешественники в возрасте до 21 года могут попасть на борт лайнера только в сопровождении взрослых. Кроме того, на некоторых кораблях запрещено пользоваться общим бассейном лицам, не достигшим 16 лет.

Отмечается, что ряд фирм запрещает брать на борт гироскутеры, велосипеды, ролики или обувь с колёсиками, чтобы избежать столкновений с другими пассажирами и членами экипажа — по этой же причине запрет распространяется на квадрокоптеры и другие управляемые летательные аппараты.

Не менее жёсткими бывают и правила, связанные с употреблением алкоголя. Так, пассажиры некоторых лайнеров не могут пронести на борт горячительные напитки, купленные на суше. В других случаях туристам разрешается взять с путешествие до двух бутылок вина, но выпить бесплатно получится только в каюте — за право пройтись с бокалом по палубе может взыматься пробковый сбор.

Особое внимание уделяется и одежде — предполагается, что в круизе путешественники могут одеваться в любом стиле, кроме пляжного. Однако многие компании вводят дресс-код для посетителей ресторанов на борту. Так, туристам запрещается оголять ноги, носить майки, бейсболки, а иногда и джинсы.

К необычным правилам поведения также отнесли запрет на общение с персоналом лайнера, "если это не входит в профессиональные обязанности сотрудника". Кроме того, на борту некоторых лайнеров нельзя пожимать руку капитану и посещать рубку — так руководители компаний борются с распространением вирусов.