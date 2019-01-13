СМИ назвали американским кошмаром сближение России и Китая

Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет серьёзную стратегическую угрозу для США, которая может иметь глубокие негативные последствия. Об этом заявили эксперты в ходе дискуссии в Центре национальных интересов, пишет National Interest. Издание дало своё определение ситуации, назвав её "американским кошмаром".

Специалисты назвали серьёзным просчётом то, что Вашингтон не делает "стратегических корректировок", чтобы предотвратить сближение этих стран. Однако аналитики отмечают, что об официальном альянсе России и Китая речи не идёт: несмотря на хорошие отношения и настрой на углубление сотрудничества, Пекин опасается, что союз с Москвой может ослабить и без того хрупкое экономическое сотрудничество с Вашингтоном.

Эксперты делают вывод, что для США является "сложнейшим вопросом" поиск ответа на такое сближение.

Напомним, в середине декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил 100 млрд долларов. В КНР показатель назвали "историческим рекордом" и заявили, что РФ на первом месте среди торговых партнёров страны.