Израильские ВВС обстреляли объекты подземной инфраструктуры ХАМАС

Авиация израильских ВВС атаковала два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Отмечается, что истребители нанесли удары в северной части сектора Газа.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры были приняты в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа вечером 12 января. Тогда снаряд упал в районе пустыни Негев. Жертв и разрушений не было.
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