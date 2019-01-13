Израильские ВВС обстреляли объекты подземной инфраструктуры ХАМАС

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Израильские ВВС обстреляли объекты подземной инфраструктуры ХАМАС

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Фото: © Flickr

Авиация израильских ВВС атаковала два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Отмечается, что истребители нанесли удары в северной части сектора Газа.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры были приняты в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа вечером 12 января. Тогда снаряд упал в районе пустыни Негев. Жертв и разрушений не было.

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