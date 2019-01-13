СМИ: Порошенко может передать Варфоломею храм, где похоронен основатель Москвы

Речь идёт о церкви Спаса на Берестове, которая входит в комплекс Киево-Печерской лавры.

Президент Украины Пётр Порошенко может передать Константинопольскому патриархату церковь, на территории которой в XII веке был похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Об этом пишет украинский портал "Страна".

Сообщается, что лидера Незалежной 12 января заметили вместе с главой "новой церкви" у храма Спаса на Берестове, примыкающего к Киево-Печерской лавре.

Здесь, согласно летописям, в 1157 году похоронили основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.

По данным издания, этот храм Порошенко обещал патриарху Варфоломею в обмен на томос об автокефалии.

В церкви Спаса на Берестове богослужений не проводят, её 18 лет назад закрыли на реставрацию.