Пропавшего в Приамурье 10-летнего мальчика нашли живым

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Пропавшего в Приамурье 10-летнего мальчика нашли живым

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Воскресенский

После того как ребёнок ушёл из дома в неизвестном направлении, следователи завели дело об убийстве.

Пропавший в городе Белогорске ребёнок найден живым, ему ничто не угрожает, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Мальчика передали родителям.

Как ранее писал Лайф, 10-летний ребёнок ушёл из дома 11 января. О его судьбе ничего не знали больше суток. В поисках участвовали полицейские и волонтёры. Следователи открыли дело по статье "Убийство малолетнего".

С семьёй мальчика в дальнейшем будут работать представители органов, отвечающих за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, добавили в СК.

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