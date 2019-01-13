Театр "Сатирикон" откроют после реконструкции в декабре

Здание закрыто с августа 2015 года, на это время спектакли Большой сцены перенесли в "Планету КВН", а спектакли Малой сцены — в Учебный театр Высшей школы сценических искусств.

Здание московского театра "Сатирикон" откроется после реконструкции в декабре 2019 года. К этому событию приурочат новую постановку. Об этом на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским сообщил худрук театра Константин Райкин.

— В этом году нашему театру исполняется 80 лет. Мы планируем открыть после реконструкции здание "Сатирикона" и выпустить в новом сезоне премьеру, — отметил Райкин.

Пока название будущей постановки не разглашается. Худрук театра отметил, что артисты постараются поставить её уже на обновлённой сцене.

Мединский пообещал поддержать новую постановку и отметил важность того, что "Сатирикон" откроется в Год театра.