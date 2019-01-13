Всё-таки операция. Марадону снова положили в больницу

Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции, пишет Reuters. У легендарного футболиста выявили кровотечение в желудке.
— Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые обычно испытывает, — цитирует агентство источник в медицинских кругах.
Как ранее писал Лайф, 58-летнего футболиста доставили в больницу 4 января с той же проблемой, однако уже спустя три часа Марадона поехал домой, заявив, что помолодел на 8 лет и что его здоровье идеально.
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