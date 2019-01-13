Астронавт NASA Ник Хейг может провести год на МКС

Если планы не изменятся, американец, который не попал на орбиту из-за аварии "Союза-ФГ", проведёт в космосе вдвое больше времени, чем предполагалось изначально.

Американский астронавт Ник Хейг может отправиться в годовой полёт в космос, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что такую возможность рассматривают в связи с тем, что отменился полёт первого космонавта Объединённых Арабских Эмиратов. По расчётам, он должен был провести на орбите до полутора недель, а затем вернуться на Землю на корабле "Союз МС-10".

После того как этот корабль аварийно сел в Казахстане, участие арабского космонавта в полёте стало невозможным, а кому-то из остальных членов экипажа предстоит задержаться на станции дольше, чем предполагалось.

Как ранее писал Лайф, россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг отправятся на Международную космическую станцию 1 марта 2019 года.

Напомним, Овчинин и Хейг должны были лететь на МКС 11 октября 2018 года, однако после старта ракеты "Союз" внезапно отключились двигатели второй ступени. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане. К счастью, космонавты не пострадали.